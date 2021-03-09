Эксперт сравнил производство говядины с искусством виноделия



Санкт-Петербург, 9 марта. Есть ли в России качественное мясо говядины и какие страны заинтересованы в его импорте, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации скотопромышленников Роман Костюк в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В России достаточно мяса говядины. Несмотря на ощущение дефицита, мы почти на 80% закрываем эту потребность. По большому счету, критической проблемы в обеспечении мясом в России сегодня нет. Вопрос стоит несколько иначе. Сегодня есть рост вкусов и конъюнктуры рынка потребителей. Это требует более высокого качества от говядины. Люди хотят нового продукта. Хочу отметить, что мясо говядины сродни виноделию. Это целая дискотека вкусов и качеств мяса. Но в этом вопросе мясное обеспечение опирается на факт того, что 80% мяса говядины составляют молочные животные, которые отрабатывают полный цикл в производстве молока, а нам достаются уже в конце своего срока службы», — рассказал Костюк.

Он отметил, что сегодня весь мир старается иметь существенную часть скота мясных пород, выращенных специально в рамках новых конъюнктур потребительского рынка. Поэтому, с точки зрения этого рынка, формально в России говядина есть, однако качественного мяса существенно не хватает.

«Сегодня в России есть производители, которые не уступают той же Аргентине. И американские компании с удовольствием подтверждают свои лейблы на нашей говядине при отправке ее в Саудовскую Аравию. Но массового производства говядины в России еще не существует», — отметил эксперт.

Очень увеличился экспорт российской говядины, подчеркнул Костюк. России удалось экспортировать мясо даже в Бразилию и Китай.

«Отруба говядины, которые пользуются огромным спросом у жителей других стран, в России не настолько дорогие. В одном быке так много разного мяса, что каждая страна ест свой кусочек. Мы же просто продаем то, что им нужно. Так, за прошлый год Россия увеличила вдвое сброску говядины во Вьетнам, Бразилию, страны континента и немного в Китай. Но это только начало. Пока что это слишком маленький объем — перспектива больше», — заявил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, названы товары из России со взрывным ростом экспорта в 2020 году.