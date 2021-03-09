США оправдывают программу «звездных войн» заявлениями о «российской угрозе» в космосе

Москва, 9 марта. Вашингтон намеренно заявляет о «российской угрозе» в космосе, пытаясь возобновить военную программу «звездные войны». Об этом заявил политолог Александр Перенджиев.

Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны. При этом генерал назвал один из российских спутников «матрешкой», предположив, что он был создан «для уничтожения американских космических аппаратов на околоземной орбите», передает NationNews.

Перенджиев выразил уверенность, что подобные заявления свидетельствуют о планах США по милитаризации космоса, так как в противном случае Вашингтон предложил бы начать переговоры по вопросу безопасности в космическом пространстве.

«Подобные заявления делаются, чтобы обосновать попытки американской стороны устроить «звездные войны». А заодно и действия лобби по «выбиванию» крупных сумм из налогоплательщиков США на такие авантюрные военно-космические проекты», — пояснил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американской стороне не следует опасаться российских действий в космосе. По его словам, у некоторых американских военных вызывает обеспокоенность само существование России. Однако подобные страхи совершенно беспочвенны, так как Россия является мирной страной, которая выступает за сотрудничество, передает RT.