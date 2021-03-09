Байден разрешил 300 тысячам мигрантов из Венесуэлы остаться в США

Вашингтон, 9 марта. США предоставит мигрантам из Венесуэлы статус временной защиты (Temporary protection status, TPS) сроком на полтора года. Для получения документа беженцы должны будут пройти проверку служб безопасности и заполнить специальную анкету, сообщает NBC News.

NEW: President Biden is allowing thousands of Venezuelans in the U.S. the chance to apply for Temporary Protected Status; if granted, recipients can remain and work in the U.S. for 18 months. https://t.co/rWrzJmjmkr — NBC Politics (@NBCPolitics) March 8, 2021

Распоряжение о защите от экстрадиции было подписано лично президентом Америки Джозефом Байденом. В течение 180 дней венесуэльские беженцы смогут подать документы в Службу гражданства и эмиграции и получить статус, разрешающий им официально жить и работать США. Речь идет о примерно о 300 тысячах мигрантов. Услугой могут воспользоваться граждане Венесуэлы, которые находятся в Америке на 8 марта.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, комментируя решение Байдена, заявил что Венесуэла «неспособна защитить своих граждан».

«Условия жизни в Венесуэле показывают, что страна находится в смятении. Именно во времена чрезвычайных и временных обстоятельств, подобных этим, Соединенные Штаты делают шаг вперед, чтобы поддержать уже находящихся здесь граждан Венесуэлы», — заявил Майоркас.

The living conditions in Venezuela reveal a country in turmoil, unable to protect its own citizens. It is in times of extraordinary & temporary circumstances like these that the United States steps forward to support eligible Venezuelan nationals already present here. https://t.co/JG1x9GNzxv — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 8, 2021

NBC отмечает, что Байден рассчитывает на мигрантов, как на будущий электорат демократической партии.

Реакция Венесуэлы

В ответ на предоставление венесуэльским мигрантам статуса временной защиты правительство Венесуэлы потребует от США полной отмены санкций. Такое заявление сделал канцлер страны Хорхе Арреаса в Twitter.

«Логично было бы, что следующим шагом новой администрации США будет полная отмена произвольных санкций, которые причиняют боль и страдания народу Венесуэлы, — как того требует Организация Объединенных Наций», — заявил Арреаса.

Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva Administración de EEUU sea el LEVANTAMIENTO TOTAL de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como lo exige la Organización de las Naciones Unidas. https://t.co/if5SKArKu2 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 9, 2021

Ситуация с мигрантами

Венесуэла переживает миграционный кризис, который начался в 2013 году из-за падения цен и сокращения добычи нефти. Основной причиной сокращения производства стало санкционное давление со стороны США, которое . К этим проблемам добавились социально-экономические: дефицит продуктов питания, безработица и нехватка лекарств.

В период с 2013 по 2021 страна пережила несколько крупных волн миграции. Беженцы в основном едут в США, Испанию и Колумбию, откуда распространяются по западной части континента. По примерным подсчетам за эти годы из страны эмигрировали более 4,3 млн венесуэльцев. Во многих странах Латинской Америки, таких как Перу, мигранты-«венесоланос» стали серьезной проблемой, поскольку становятся серьезной нагрузкой для их экономики, часто подвергаются маргинализации и давлению со стороны местного населения.