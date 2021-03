Байден разрешил 300 тысячам мигрантов из Венесуэлы остаться в США

Вашингтон, 9 марта. США предоставит мигрантам из Венесуэлы статус временной защиты (Temporary protection status, TPS) сроком на полтора года. Для получения документа беженцы должны будут пройти проверку служб безопасности и заполнить специальную анкету, сообщает NBC News.

NEW: President Biden is allowing thousands of Venezuelans in the U.S. the chance to apply for Temporary Protected Status; if granted, recipients can remain and work in the U.S. for 18 months. https://t.co/rWrzJmjmkr

Распоряжение о защите от экстрадиции было подписано лично президентом Америки Джозефом Байденом. В течение 180 дней венесуэльские беженцы смогут подать документы в Службу гражданства и эмиграции и получить статус, разрешающий им официально жить и работать США. Речь идет о примерно о 300 тысячах мигрантов. Услугой могут воспользоваться граждане Венесуэлы, которые находятся в Америке на 8 марта.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, комментируя решение Байдена, заявил что Венесуэла «неспособна защитить своих граждан».

The living conditions in Venezuela reveal a country in turmoil, unable to protect its own citizens. It is in times of extraordinary & temporary circumstances like these that the United States steps forward to support eligible Venezuelan nationals already present here. https://t.co/JG1x9GNzxv