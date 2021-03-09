СК завел дело из-за достроенного «по бумагам» детского сада в Уфе

Уфа, 9 марта. Строительная компания получила 227 млн рублей за неготовый детский сад. Здание, полностью готовое лишь на бумаге, простаивало в течение 2 лет. В ситуацию вмешалась прокуратура.

Ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Речь идет о детском саде в Демском районе Уфы, который строили в рамках национального проекта «Демография». Документально детское учреждение сдано еще в 2019 году, но до сих пор его не ввели в эксплуатацию.

По данным следствия, управление капитального строительства РБ в декабре 2018 года без торгов подписало госконтракты с управлением строительства №3 ФСИН России на выполнение строительных работ и поставку оборудования. Все работы должно было выполнить ООО «Промэнерго». В итоге условия договора были нарушены, объект не сдан, но оплата за невыполненное строительства была переведена.

Два новых детских сада уже открылись в Туле, еще четыре будут сданы до конца года, сообщал ранее ФАН. Проблема нехватки мест в детских садах оружейной столицы, которая беспокоит родителей годами, будет решена уже в самое ближайшее время.