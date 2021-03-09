Молодая жена телеведущего Ивлева возмутила подписчиков «вульгарной» позой на фото

Мале, 9 марта. Жена телеведущего, шеф-повара, ресторатора Константина Ивлева Валерия Куденкова похвасталась эффектным кадром, сделанным на Мальдивах. Некоторых подписчиков поза девушки возмутила.

Ведущий шоу «Адская кухня» и его молодая жена отправились на острова после свадьбы, которую отгуляли в Тамани. Медовый месяц пара решила провести в теплых краях с пляжами и экзотической кухней.

Куденкова решила не брать «отпуск» от социальных сетей и в Международный женский день вышла на связь с подписчицами в Instagram, чтобы поздравить их с праздником.

«С нашим днем! Любви, тепла и море цветов!» — написала она.

Девушка сопроводила пост фотографией, сделанной в номере отеля. Она забралась на кровать в ярком наряде и с бокалом в руках и приняла необычную позу — между широко расставленных ног жены Ивлева оказалась корзина с цветами.

Некоторые подписчики не сдержались и публично раскритиковали девушку за такое непристойное, на их взгляд, поведение.

«А ноги зачем расставлять?»; «Ноги испортили такую фотку»; «Очень неприлично, статусности у вас никогда не будет», — высказались они.

Ивлев женился на Куденковой в середине февраля. Свадьбу в Тамани они сыграли в казачьих традициях и соответствующих случаю нарядах.