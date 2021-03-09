Международный день счастья — праздник довольно молодой. Отмечают его каждый год 20 марта, начиная с 2013-го. К сожалению, официальным выходным он не является, но по счастливому стечению обстоятельств в 2021 году приходится на субботу.

Главной задачей, которую ставили перед собой инициаторы появления новой даты в Календаре международных праздников (он включает в себя события, которые были учреждены ООН или ЮНЕСКО), является привлечение внимания общественности к уровню удовлетворенности жизнью и поощрение стремления быть счастливыми.

Мы решили узнать, как появилась идея праздновать Всемирный день счастья. История и традиции праздника — в материале ФАН.

Кто придумал отмечать Международный день счастья?

Днем рождения этого замечательного события следует считать 28 июня 2012 года, когда Генеральная ассамблея ООН выпустила соответствующую резолюцию об учреждении Международного дня счастья. Интересно, что сама идея принадлежала представителям небольшой южноазиатской страны Бутан, что расположена между Индией и Китаем.

Оказывается, руководство этого скромного по размерам государства очень озабочено настроением и моральным состоянием своих граждан. Настолько, что правительство даже создало государственную комиссию по всенародному счастью и организовало целое ведомство, ответственное за соответствующую работу с населением, — Министерство счастья. При этом такой традиционный показатель, как внутренний валовый продукт, здесь заменили на валовое национальное счастье.

В Организации Объединенных Наций со всей серьезностью отнеслись к инициативе коллег из Бутана, признав, что счастье каждого индивида должно являться приоритетной задачей для всего мирового сообщества в целом и каждое государство обязано заботиться в первую очередь о благосостоянии и повышении уровня жизни своего народа, которые в немалой степени влияют на ощущение счастья. Действительно, сложно поспорить с тем фактом, что трудно быть абсолютно счастливым, когда живешь в разваливающейся лачуге, не имея доступа к нормальной медицине, образованию, а порой даже и к таким, казалось бы, банальным и естественным вещам, как полноценное питание и чистая питьевая вода.

Кстати, и сама дата для праздника была выбрана неслучайно — она имеет символическое значение. Принимая решение о том, какого числа устраивать Международный день счастья, его учредители обратились к астрономии. Как известно, 20 марта — это день весеннего равноденствия, когда день сравнивается по длительности с ночью. Остановив свой выбор именно на этом числе, в ООН хотели особо выделить важность равенства прав всех людей на достижение счастья.

Как отмечать будем

Международный день счастья отмечается сравнительно недавно и, несмотря на всю его значимость и важность, о нем знают немногие, поэтому какими-то собственными традициями эта дата обзавестись пока не успела. Широких гуляний и массовых празднеств также никто не устраивает, однако это не означает, что день проходит полностью незамеченным.

Заинтересованные организации устраивают тематические конференции и круглые столы, посвященные тому, как сделать жизнь интереснее и приятнее. Психологи и профессиональные коучи по личностному развитию читают лекции и проводят тестирования в учебных заведениях и офисах, средства массовой информации посвящают теме счастья статьи и сюжеты в выпусках новостей. Общественные организации организуют флешмобы.

Ну и, конечно, каждому из нас под силу сделать себя и окружающих немного счастливее. Психологи утверждают, что люди зачастую просто не умеют радоваться жизни, ошибочно полагая, что счастье — это такая большая цель, которой нужно постоянно добиваться упорным трудом. В итоге жизнь тратится на достижение чего-то глобального, а маленькие радости просто проходят мимо незамеченными.

Вот несколько советов, как почувствовать себя счастливым прямо сейчас, а не в отдаленной перспективе:

заведите блокнот, в который ежедневно записывайте три вещи, которые сегодня доставили вам удовольствие;

обнимайтесь и целуйтесь чаще;

думайте о людях, рядом с которыми вам хорошо и легко;

помогайте нуждающимся;

смейтесь от души;

найдите себе хобби;

занимайтесь спортом;

чаще гуляйте на свежем воздухе;

высыпайтесь;

погладьте и поиграйте с домашним любимцем;

не пытайтесь всегда и во всем быть лучше всех — это выматывает.

Думайте о хорошем и будьте счастливы здесь и сейчас!