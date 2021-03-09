Huawei презентовала в России мощный широкоэкранный ноутбук MateBook D 16

Москва, 9 марта. Китайская компания Huawei представила в России новый широкоэкранный мощный ноутбук MateBook D 16 в цельнометаллическом корпусе.

Модель MateBook получила безрамочный дисплей диагональю 16,1 дюйма. Разрешение экрана 1920х1080 пикселей, соотношение сторон 16:9, есть функция защиты зрения. Ноутбук имеет беспроводную технологию передачи данных.

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 4600H с шестью ядрами, 12 потоками и тактовой частотой 4 ГГц. Новинка оборудована твердотельным накопителем NVMe PCle объемом 512 Гб с возможностью расширить дисковое пространство до 2 Тб. В устройство встроена двухканальная оперативная память на 8 Гб или 16 Гб. Стоимость ноутбука с 16 Гб оперативки составит 74 990 рублей, модель с 8 Гб стоит 71 990 рублей.

Компания Huawei в феврале анонсировала выход смартфона с гибким дисплеем, аппарат будет похож на книгу. Пользоваться им можно будет как в сложенном, так и в разложенном виде. Стоимость самой простой комплектации начинается от 210 тыс. рублей.