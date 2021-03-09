В Кремле дали ответ на возможные кибератаки США. События дня. ФАН-ТВ

В России создадут свою систему учета парниковых газов

Президенту России Владимиру Путину доложили о запуске научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, будет создана система учета парниковых газов, в проект попали семь регионов страны.

«Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов — это принципиально важно — двуокись углерода, метан, закись азота и так далее. Почему это важно — потому что сегодня все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы были свои собственные системы учета парниковых газов», — отметил Фальков.

Благодаря созданию таких полигонов, к 2030 году появится целая индустрия и много новых рабочих мест. Путин отметил важность декарбонизации в мировом масштабе. И подчеркнул, что нужно проследить, чтобы проект не стал инструментом для достижения узкокорыстных экономических целей и не пошел в ущерб нашей стране. Также глава государства призвал сотрудничать в этом вопросе с другими странами.