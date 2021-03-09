В Кремле дали ответ на возможные кибератаки США. События дня. ФАН-ТВ

В России создадут свою систему учета парниковых газов
Президенту России Владимиру Путину доложили о запуске научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, будет создана система учета парниковых газов, в проект попали семь регионов страны.
«Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов — это принципиально важно — двуокись углерода, метан, закись азота и так далее. Почему это важно — потому что сегодня все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы были свои собственные системы учета парниковых газов», — отметил Фальков.
Благодаря созданию таких полигонов, к 2030 году появится целая индустрия и много новых рабочих мест. Путин отметил важность декарбонизации в мировом масштабе. И подчеркнул, что нужно проследить, чтобы проект не стал инструментом для достижения узкокорыстных экономических целей и не пошел в ущерб нашей стране. Также глава государства призвал сотрудничать в этом вопросе с другими странами.
«Очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать. Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и, прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы», — подытожил Путин.
Песков назвал возможную кибератаку со стороны США преступлением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможную кибератаку со стороны США на Россию. Он назвал это международной киберпреступностью. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями страны.
«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность. И тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках; некоторые из них, по мнению американских властей, использовались для вмешательства в президентские выборы. Москва, в свою очередь, подчеркивает несостоятельность этих обвинений и отсутствие каких-либо доказательств.
Шведские ученые назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной от COVID-19
Шведские ученые из университета Умео назвали российскую вакцину «Спутник V» наиболее эффективным препаратом от COVID-19 среди всех существующих. Об этом сообщило издание SVT Nyheter. Специалисты из Швеции совместно с исследователями из Германии и Нидерландов изучили существующие вакцины от COVID-19 и выяснили, что некоторые препараты попадают в клетку иным способом, чем считалось ранее, соответственно, они могут работать эффективнее, чем другие. Ученые также отметили эффективность вакцины Johnson & Johnson, однако по данным исследователей, «Спутник V» обошел ее по эффективности. Напомним, препарат разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной против коронавируса. «Спутник V» одобрен более чем в 40 странах.