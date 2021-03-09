ФАН публикует фото обыска в наркопритоне, где был задержан Резник

Санкт-Петербург, 9 марта. ФАН публикует фотографии обыска нарколаборатории, где был задержан депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник.

Правоохранители пришли с внезапным обыском в частную квартиру — художественную мастерскую, где, предположительно, осуществлялось производство, фасовка и продажа наркотических веществ. Там Резник и был задержан.

При этом, по информации источника, в синей банке из-под Mentos правоохранители предположительно нашли ганджубас.

В квартире находились родственники жены Резника, которые, предположительно, занимались непосредственным выращиванием наркотических веществ в целях дальнейшей продажи. Сам же Максим Резник был отпущен сотрудниками правоохранительных органов в связи с наличием у него депутатской неприкосновенности, которая не позволяет силовикам его задержать.

В отношении остальных присутствовавших в квартире лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, что Резник уже был уличен в употреблении наркотических веществ. В мае 2019 года Максим Резник вернулся в Петербург после своего бегства в Чехию. За границу в срочном порядке он уехал после того, как в распоряжении СМИ оказалось скандально известное видео, на котором видно, как Резник употреблял наркотические вещества.