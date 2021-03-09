Сергей Лавров обсудил Сирию с ливанским премьером

Абу-Даби, 9 марта. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с ливанским премьером Саадом Харири. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

Согласно полученной информации, встреча состоялась на территории Абу-Даби. Стороны обсудили проблемы Сирийской Арабской Республики и вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

Плюс ко всему Лавров и Харири затронули вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений.

Федеральное агентство новостей сообщало, что глава ПАСЕ планирует встретиться с Лавровым.