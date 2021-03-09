Самойлова похвасталась роскошным подарком от Джигана на 8 Марта

Москва, 9 марта. Рэпер Джиган не поскупился на подарок в честь 8 Марта и арендовал для супруги, модели Оксаны Самойловой целую хоккейную «ЦСКА Арену».

Роскошным презентом девушка похвасталась на своей странице в Instagram. Она поблагодарила мужа за «чудесный праздник» и незабываемые эмоции.

«У меня было ощущение, что я в каком-то ультра-романтическом фильме нахожусь», — призналась модель в посте в Instagram, где показала видео с праздника.

Сюрприз предназначался не только Самойловой, но и ее дочерям. Все вместе они любовались концертом и выступлением фигуристов, а модель вытирала выступившие слезы.

«В нашей семье было не все идеально, но вот такие моменты вселяют надежду на лучшее и на любовь», — отметила Самойлова.

Как передает «Вечерняя Москва», Джиган в прошлом году попал в клинику в Америке из-за проблем с наркотическими веществами. Пара едва не рассталась.

Рэпер в последнее время не перестает удивлять членов семьи. На днях он привел в дом тигренка на поводке, а затем объявил о предстоящем поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.