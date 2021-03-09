Суд в Турции оправдал пятерых обвиняемых, проходящих по делу об убийстве посла РФ

Анкара, 9 марта. Пятерых из 28 обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова оправдали на слушании в суде в Турции.

Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова рассматривает второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. По нему проходят 28 обвиняемых. Никто из них не признает своей вины. Суд оправдал пять фигурантов. Сейчас продолжает идти оглашение приговора. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, который находится в здании суда.

Добавим, Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Турецкие власти сообщили, что убийство совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали стражи правопорядка. В результате случившегося обвинения были предъявлены 28 подозреваемым. В обвинительном заключении сообщается, что убийство было совершенно, чтобы нанести ущерб турецко-российским отношениям.