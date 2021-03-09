Экономист оценил перспективы рубля на фоне падения доллара и евро

Евро и доллар продолжат падать по отношению к рублю. Такое мнение в интервью ФАН выразил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

«Если евро не ослаблять сейчас, если Европейский центральный банк будет следовать своей собственной политике 2008–2009 годов и держать сильный евро, то им придется пожертвовать просто экономикой. Нужно ослаблять евро. Вопрос только в скорости его ослабления», — рассказал экономист.

Колташов допустил падение курса евро и по отношению к американскому доллару.

«Вероятность того, что евро и доллар будут дешеветь к рублю, а рубль будет укрепляться, отрицать никак нельзя. Но может так получиться из-за решений, которые могут быть приняты в ЕС, что евро будет слабеть быстрее доллара. Это было бы выгодно для европейской экономики, но это не гарантировано никак. А в целом перспектива такая, что обе эти валюты будут двигаться вниз», — отметил собеседник ФАН.

При этом директор Института нового общества обратил внимание, что на укрепление рубля по отношению к евро и по отношению к доллару влияют разные факторы.

«На доллар, прежде всего, оказывает влияние сам доллар, то есть беспрецедентная крупномасштабная эмиссия, которая была произведена в США в последние 12 лет и особенно в 2020 году», — подчеркнул Колташов.

Эксперт связал рост курса рубля по отношению к американской валюте с инфляцией долларовых активов и взлетом мировых цен на основные ресурсы, включая нефть и зерно.

«Товарная ценность американской валюты снижается и будет снижаться», — заключил он.

9 марта Центробанк понизил курс доллара до 74,26 рубля. Кроме того, курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября 2020 года.