США грозит очередной миграционный кризис

Президентский срок Джозефа Байдена начался не слишком удачно: политические сандалы, стихийные бедствия, массовые протесты, тотальная разобщенность американского общества, а также пандемия коронавируса с каждым днем медленно, но верно ввергают Соединенные Штаты в обстановку внутреннего хаоса.

Однако если кризисная ситуация в Техасе была вызвана неблагоприятными погодными условиями, в дестабилизации обстановки на границах США виновата исключительно новая администрация. Открытая миграционная политика, обещанная Байденом еще в ходе президентской гонки в 2020 году, дает первые плоды: с юга в страну хлынул огромный поток мигрантов. Пока американские пограничные службы поддерживают порядок, однако специалисты предупреждают, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, ждет ли США очередной миграционный кризис.

Возведение девятиметрового забора на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний 45-го президента США Дональда Трампа. Политик всячески убеждал своих сторонников в том, что это сооружение защитит американцев от наркоторговцев, а также «плохих парней», стремящихся попасть в Соединенные Штаты.

Консервативно настроенная часть общества проект поддержала, однако демократы и сторонники прогрессивных идей стену буквально возненавидели, обрушившись на республиканского лидера со шквалом критики.

Наибольшее общественное возмущение вызвала политика «нулевой терпимости» [https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-announces-zero-tolerance-policy-criminal-illegal-entry] — ужесточение иммиграционного законодательства, которое повлекло за собой разъединение семей мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь южную границу США. Не менее 2,5 тысяч детей были отобраны у родителей и помещены в специальные приемники до того, как власти решат их дальнейшую судьбу. Их размещение и медицинский уход обошлись в США в более чем 80 млн. долларов.

Тем не менее к концу своего срока администрации Трампа удалось создать вполне разумную систему, призванную навести порядок на границе. Иммигрантам позволяли подавать прошения о предоставлении убежища в США. При этом ожидать решения по своему обращению они должны были на территории Мексики.

Трамп не просто так принял решение существенно ограничить пересечение границы на ранних стадиях пандемии COVID-19: данный шаг соответствовал соображениям эпидемиологической безопасности.

Джо Байден, судя по всему, настолько боялся обвинений в расизме, что полностью закрыл глаза на все разумные ограничительные меры, введенные его предшественником. После вступления в должность демократ приказал воссоединить детей-мигрантов с их семьями, остановил все работы по возведению пограничной стены, а также призвал пересмотреть все иммиграционные программы, разработанные при Трампе.

President Biden Will Let Migrant Families Separated Under Trump's "Zero Tolerance" Policy To Reunite In The U.S. https://t.co/W6qnJ05TV0 pic.twitter.com/gKGutBT0nz — Alt Evil (@AltomonteEvile) March 2, 2021

Кроме того, без веских на то причин Байденом были разорваны соглашения о предоставлении мигрантам, ожидающим разрешения на въезд в США, временного убежища, заключенные предыдущей администрацией с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом.

В отличии от Трампа, Байден решил не отказывать во въезде детям и подросткам-мигрантам. Это привело к тому, что ежедневно американскую границу стали пересекать 200 детей-мигрантов. К концу февраля в изоляторах на юго-западной границе Соединенных Штатов уже содержались тысячи несовершеннолетних, ждущих своей очереди для осуществления «санитарной обработки», проводимой сотрудниками Министерства внутренней безопасности США.

Согласно заявлениям главы МВБ США Алехандро Майоркаса, после «обработки» дети передаются в Департамент здравоохранения и социальных служб. Там им подбирают спонсорские семьи, которые будут их содержать, пока дела настоящих родителей будут рассматриваться в иммиграционном суде.

Несмотря на то, что март — еще далеко не пик сезона путешествий, который обычно приходится на май и июнь, количество пребывающих в США мигрантов уже превышает показатели октября 2020 года.

По данным [https://www.axios.com/biden-immigration-child-migrant-border-aeaf0231-02d3-4c96-b139-68069c0c1189.html] Axios, количество детей-мигрантов на южных границах Штатов приближается к критической отметке, а места для их размещения стремительно заканчиваются. По мнению журналистов Axios, в 2021 году на южных рубежах Соединенных Штатов будут находится 117 тыс. несопровождаемых детей.

Байдена за его недальновидную политику уже раскритиковали в Республиканской партии. Лидер сенатского меньшинства в Конгрессе США Митч Макконнел 3 марта заявил, что отмена жесткой иммиграционной политики Трампа стала поводом для начала движения потока беженцев из стран Центральной Америки в США.

«Дети мигрантов в одиночку, в условиях пандемии массово переходят наши государственные границы, все центры приема переполнены. Если вы не считаете это кризисом, то я точно не хочу сталкиваться с тем, что по-вашему мнению, является настоящей кризисной ситуацией», — сообщил Макконнелл.

Республиканцы из судебного комитета палаты представителей Конгресса США 4 марта направили председателю иммиграционной комиссии демократке Зои Лофгрен письмо с просьбой провести слушание о ситуации на южной государственной границе и о планах администрации Байдена по решению данной проблемы.

Тревогу забили даже союзники Байдена — некоторые считают, что его агрессивное стремление отменить любые распоряжения Трампа может заставить поверить мигрантов в то, что им будет разрешен беспрепятственный въезд в США.

Член палаты представителей от штата Техас, демократ Висенте Гонсалес, призвал администрацию изменить политический курс, пока на границах не скопились десятки тысяч мигрантов:

«Это будет катастрофой для нашей партии, для нашей страны и для моего штата в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Я думаю, нам нужно придумать более эффективный план действий».

Несмотря на все противоречия, существующие между Республиканской и Демократической партией США, обе стороны понимают, что Дональд Трамп, несмотря на критику в его адрес, придерживался разумной миграционной политики. Именно он фактически взял под контроль ситуацию на южных границах страны, решив проблему, возникшую в ходе президентского срока Барака Обамы.

Однако команда Байдена хочет полностью разрушить все достижения предыдущего американского лидера — без веских на то оснований, просто из принципа. Как заведено, пострадают от таких решений прежде всего простые американцы, в данном случае — жители южных регионов Соединенных Штатов.