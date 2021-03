США грозит очередной миграционный кризис

Президентский срок Джозефа Байдена начался не слишком удачно: политические сандалы, стихийные бедствия, массовые протесты, тотальная разобщенность американского общества, а также пандемия коронавируса с каждым днем медленно, но верно ввергают Соединенные Штаты в обстановку внутреннего хаоса.

Однако если кризисная ситуация в Техасе была вызвана неблагоприятными погодными условиями, в дестабилизации обстановки на границах США виновата исключительно новая администрация. Открытая миграционная политика, обещанная Байденом еще в ходе президентской гонки в 2020 году, дает первые плоды: с юга в страну хлынул огромный поток мигрантов. Пока американские пограничные службы поддерживают порядок, однако специалисты предупреждают, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, ждет ли США очередной миграционный кризис.

Возведение девятиметрового забора на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний 45-го президента США Дональда Трампа. Политик всячески убеждал своих сторонников в том, что это сооружение защитит американцев от наркоторговцев, а также «плохих парней», стремящихся попасть в Соединенные Штаты.

Консервативно настроенная часть общества проект поддержала, однако демократы и сторонники прогрессивных идей стену буквально возненавидели, обрушившись на республиканского лидера со шквалом критики.

Наибольшее общественное возмущение вызвала политика «нулевой терпимости» [https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-announces-zero-tolerance-policy-criminal-illegal-entry] — ужесточение иммиграционного законодательства, которое повлекло за собой разъединение семей мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь южную границу США. Не менее 2,5 тысяч детей были отобраны у родителей и помещены в специальные приемники до того, как власти решат их дальнейшую судьбу. Их размещение и медицинский уход обошлись в США в более чем 80 млн. долларов.

Тем не менее к концу своего срока администрации Трампа удалось создать вполне разумную систему, призванную навести порядок на границе. Иммигрантам позволяли подавать прошения о предоставлении убежища в США. При этом ожидать решения по своему обращению они должны были на территории Мексики.

Трамп не просто так принял решение существенно ограничить пересечение границы на ранних стадиях пандемии COVID-19: данный шаг соответствовал соображениям эпидемиологической безопасности.

Джо Байден, судя по всему, настолько боялся обвинений в расизме, что полностью закрыл глаза на все разумные ограничительные меры, введенные его предшественником. После вступления в должность демократ приказал воссоединить детей-мигрантов с их семьями, остановил все работы по возведению пограничной стены, а также призвал пересмотреть все иммиграционные программы, разработанные при Трампе.

President Biden Will Let Migrant Families Separated Under Trump's "Zero Tolerance" Policy To Reunite In The U.S. https://t.co/W6qnJ05TV0 pic.twitter.com/gKGutBT0nz