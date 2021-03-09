Максим Тадевосян ушел с поста руководителя Rambler

Москва, 9 марта. Гендиректор Rambler&Co Максим Тадевосян покидает корпорацию. Топ-менеджер решил сосредоточиться на собственных проектах. В компании не уточнили, кто будет назначен на должность.

По его словам, после ухода он планирует сосредоточится на собственном бизнесе, который будет связан с инженерными решениями для офлайн-проектов и привлечением инвестиционного капитала. В корпорации Rambler отметили, что новая кандидатура пока обсуждается. Не исключено, что обязанности экс-главы холдинга будут разделены между несколькими топ-менеджерами, передают «Ведомости».

Тадевосян работал в организации Rambler&Co с 2014 года, когда был назначен первым заместителем генерального директора. В 2018 году он занял должность замгендиректора Rambler Group по коммерции, а в 2019 году стал главным руководителем Rambler&Co. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Сбербанк консолидировал 100% акций Rambler Group, выкупив у Александра Мамута его 45% долю.