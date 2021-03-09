Анна Семенович раскрыла причины разрыва с бойфрендом

Москва, 9 марта. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что любит «кайфовать» от жизни и ей не нравится, когда кто-то делает ее несчастной.

В начале марта артистка сообщила в своем Instagram, что рассталась с любимым человеком. Журналисты стали атаковать Семенович вопросами о причинах разрыва. Звезда российской сцены решила положить конец всем слухам и прокомментировала свои отношения в соцсетях.

«Я не буду жить в одном пространстве с человеком, который не приносит мне радость, а усложняет мою жизнь», — заявила вокалистка.

По мнению Семенович, многие терпят свои вторые половинки из-за привычки или безденежья, страха осуждения родными, но все это «обман и зависимость». Артистка добавила, что ее осуждают за отсутствие детей и мужа, но это ее личный выбор, который она никому не навязывает.

Экс-солистка «Блестящих» отметила, что мужчина должен делать жизнь женщины лучше. И причиной ее разрыва с избранником было «вранье». Семенович подчеркнула, что с бойфрендом перестала чувствовать себя счастливой, поэтому ей проще идти по жизни одной, пока она не встретит «того самого» человека.

Вокалистке 1 марта исполнился 41 год, этот день она провела в кругу родных и друзей. Звезда заявила, что она получила много подарков, в том числе ей вручили цветы и вещи известных брендов.