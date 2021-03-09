Котировки нефти Brent приближаются к 69 долларам за баррель

Москва, 9 марта. Майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у отметки в 69 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Котировки эталонного сорта в моменте находились на отметке в 69,26 доллара за баррель. Дневной диапазон составляет 67,62–69,32 доллара. По состоянию на 16:50 по московскому времени за бочку Brent на бирже дают 68,38 доллара, что на 0,21% дороже, чем на момент окончания предыдущей торговой сессии.

Апрельские фьючерсы техасской нефти WTI в это же время демонстрируют рост на 0,17%. Стоимость бочки американского сорта сырья составляет 65,16 доллара.

Поддержку рынку нефти продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия продлит на месяц добровольное ограничение в 1 млн баррелей в сутки.