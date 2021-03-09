Грета Тунберг раскритиковала Джо Байдена за несерьезность

Вашингтон, 9 марта. Девушка-экоактивист Грета Тунберг раскритиковала президента США Джо Байдена за то, что его политика по отношению к изменению климата ненаучна и неэффективна.

В эфире американского телеканала MSNBC Тунберг попросили прокомментировать эффективность экологической политики Джо Байдена. Девушка отказалась от развернутой критики президента США, сославшись на то, что она «еще подросток», однако почеркнула, что Белый дом относится к изменению климата недостаточно серьезно.

«Вам лучше обратиться к науке, к Парижским соглашениям, и вы увидите что требования оставаться в рамках изменения температуры на 1,5-2 градуса по Цельсию не соблюдаются. Значит, его политика неэффективна. Это говорю не я, это говорят написанные черным по белому факты», — заявила активистка.

Ранее стало известно, что Байден аннулировал некоторые решения своего предшественника, экс-президента США Дональда Трампа, по климатическим вопросами, а также решил вернуться в Парижское соглашение по изменению климата. Однако Тунберг уверена, что для Байдена изменение климата — всего лишь тема для политической дискуссии, а не серьезная проблема.

«Я бы хотела посоветовать ему (Байдену. — Прим. ред.) относиться к кризису как к кризису. Осознание, что это действительно кризис — первый шаг к решению проблемы», — подчеркнула девушка.

Тунберг отказалась давать какие-либо советы или рекомендации Белому дому по вопросами климатической политики, однако подчеркнула, что самое важное — заставить людей поверить, что изменение климата является действительно серьезной проблемой. Пока человечество в это не поверит, оно не начнет его решать.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о штрафах, которыми ЕС желает «задушить» Великобританию за многолетнее нарушение экологической политики европейского континентального блока.