Трех брошенных медвежат нашли лесники в Кировской области

Опарино, 9 марта. Медведица покинула берлогу в Опаринском районе Кировской области из-за громкого шума лесозаготовительной техники, оставив в ней трех медвежат. Их обнаружили лесники.

Они разрабатывали делянку в 36-м квартале Мирного участкового лесничества, когда рядом с лесозаготовительным комбайном пробежала медведица. Рабочие отправились к месту ее появления и увидели берлогу, в которой находились трое детенышей.

Операторы решили забрать зверят к себе в вагончик, поскольку заготовка на участке завершится не ранее 12 марта. Затем они связались с охотоведом Опаринского района и передали медвежат ему.

По его словам, сейчас животных готовят к отправке в специализированный приют в Омутнинском районе. Медведица у оставленной берлоги больше не появлялась, там по-прежнему слышен громкий шум, пишет портал «Свой кировский.рф».

Этот случай помощи медвежатам со стороны человека в России не первый в нынешнем году. В феврале самку гималайского медведя в возрасте двух-четырех недель спасли в Приморье. Она была подброшена к забору одного из жилых домов.