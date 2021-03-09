В ДНР рассказали, как Киев пытается «продать» США эскалацию конфликта в Донбассе

Москва, 9 марта. Украина рассчитывает получить финансовую поддержку Запада благодаря эскалации конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший глава МИД ДНР, политолог Константин Долгов.

По его словам, Украина не готова к полномасштабной операции в Донбассе, так как в Киеве понимают, что ДНР и ЛНР способны дать решительный отпор украинским силовикам. При этом Киев намеренно увеличивает количество обстрелов на линии соприкосновения сторон в Донбассе, чтобы продемонстрировать Вашингтону свое тяжелое положение и получить финансовую поддержку на военные нужды.

«Усиление обстрелов на линии соприкосновения — это история, которую Киев пытается продать Вашингтону, что вот мы тут не сдаемся, ведем борьбу, дайте денег», — пояснил Долгов.

Кроме того, Киев использует обострение ситуации в Донбассе, чтобы убедить жителей Украины в том, что войны является главной причиной ухудшающейся экономической ситуации в стране.

«Живется плохо, но вы терпите, у нас тут война. Киев заинтересован в постоянном огневом беспокойстве жителей республик на линии соприкосновения, но так, чтобы это беспокойство не перешло в активные боевые действия», — уверен Долгов.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об ухудшении ситуации на линии разграничения в Донбассе. По данным ведомства, обстановка усугубляется с каждым днем. ВСУ продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее Киевом гарантии безопасности, передает RT.