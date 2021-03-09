Кишечную палочку нашли в трех реализуемых в России марках блинов с мясом

Москва, 9 марта. Специалисты Роскачества изучили продукцию нескольких компаний, занимающихся продажей блинов с начинкой из мяса. Кишечная палочка присутствует в трех из проверенных образцов.

В общей сложности Роскачество проверило 20 торговых марок замороженных блинов с мясом. Только к одной из них у специалистов не оказалось претензий. Несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям выявлены у половины исследованных образцов.

Пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды в опасных для здоровья количества в продукции 20 торговых марок отсутствуют, уточнили в Роскачестве. Содержание фосфатов и антибиотиков в мясной начинке соответствует норме. Генно-модифицированные источники отсутствуют в продукции всех торговых марок.

Накануне началась масленичная неделя. В связи с этим в Роспотребнадзоре подготовили рекомендации, как выбирать продукты, необходимые для приготовления блинов. Приобретая муку, следует удостовериться, что от нее не исходит неприятный запах. При выборе творога и сметаны нужно обратить внимание на срок хранения.