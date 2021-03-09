Жителям Саранска не разрешат забираться на масленичный столб

Саранск, 9 марта. Жителям столицы Мордовии коронавирус не помешает отпраздновать Масленицу. «Отвести душу» любители блинов и гуляний смогут как в центральной части, так и в районах города.

Всю масленичную неделю артисты районных домов культуры приглашают гостей на театрализованные представления. В стороне от подготовки к празднику не остались городские библиотеки для взрослых и детей. В Прощенное воскресенье основные гуляния пройдут в центре.

У центрального входа в парк имени Александра Пушкина будут звучать песни и частушки, а на аллее мастеров состоится выставка-продажа работ местных мастеров. Здесь же можно будет попробовать блины и другие кулинарные шедевры. Повара обещают: каждый гость найдет себе лакомство по вкусу.

«Масленица у жителей и гостей нашего города всегда вызывает большой интерес. В этом году, чтобы избежать массовости, мы решили провести гуляния в разных точках. Если раньше локация была одна — в Пушкинском парке, то в воскресенье мастера расположатся и на Фонтанном спуске, и на набережной реки Саранки», — рассказали ФАН в мэрии.

Без сжигания чучела «Зимы» тоже не обойдется. Правда, масленичный столб попал под запрет. Бороться за праздничный приз горожанам запретил Роспотребнадзор. Прикасаться голыми руками к дереву нельзя, а вот в перчатках было бы неудобно.

Ранее ФАН писал о возвращении в Саранск ярмарок выходного дня. Торговлю организуют в привычных местах в рабочем режиме — каждую субботу.