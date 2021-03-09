Москва, 9 марта. Соединенные Штаты намерены вмешаться во внутреннюю политику Грузии. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По словам директора федеральной службы, для того, чтобы «навести порядок в Грузии», американцы планируют наладить работу по поддержке оппозиционеров. Руководство США также хочет подорвать позиции партии «Грузинская мечта».

«США еще со времен Саакашвили (Михаила, экс-президента Грузии. — Прим. ред.) привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции», — отметил Нарышкин.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что глава СВР привился российской вакциной «Спутник V».