Москва, 9 марта. Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не идет, поскольку прошлые договоренности не выполняются. Об этом проинформировал осведомленный источник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил желание лично встретиться с лидерами «нормандской четверки», если саммит не состоится.

Комментируя указанную новость, собеседник заявил, что желание украинского лидера является его личным делом. Это уже вопрос двусторонних отношений.

Саммит в «нормандском формате» не готовится, поскольку прошлые договоренности не были реализованы, сказал информатор.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Кремле выразили надежду на предотвращение Киевом эскалации в Донбассе.