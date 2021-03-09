Саммит в «нормандском формате» не готовится из-за невыполнения прошлых договоренностей

Москва, 9 марта. Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не идет, поскольку прошлые договоренности не выполняются. Об этом проинформировал осведомленный источник.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил желание лично встретиться с лидерами «нормандской четверки», если саммит не состоится.
Комментируя указанную новость, собеседник заявил, что желание украинского лидера является его личным делом. Это уже вопрос двусторонних отношений.
Саммит в «нормандском формате» не готовится, поскольку прошлые договоренности не были реализованы, сказал информатор.
Федеральное агентство новостей сообщало, что в Кремле выразили надежду на предотвращение Киевом эскалации в Донбассе.