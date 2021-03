Президент Гондураса оказался замешан в деле о наркоторговле

Нью-Йорк, 9 марта. Судебный процесс по делу о наркоторговле, в котором фигурирует президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, начался в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание TeleSur.

#Honduras | The New York Southern District Court began a trial against Geovanny Fuentes who faces drug trafficking charges. The case also involves President Juan Orlando Hernandez and other high-ranking officials. https://t.co/E3saQRvNip

Подозреваемый в причастности к наркоторговле уроженец Гондураса Хеованни Фуэнтес Рамирес 8 марта предстал перед федеральным судом штата Нью-Йорк. Согласно версии следствия, президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, помогал Рамиресу осуществлять контрабанду кокаина в США.

Обвинение утверждает, что Эрнандес получал от наркокартелей взятки в крупных размерах. Сообщается, что на судебном процессе лидер наркокартеля «Лос-Качирос» Леонель Ривера, который в настоящее время находится в тюрьме в США, «даст показания о том, что он и другие наркоторговцы платили крупные взятки президенту Эрнандесу в обмен на защиту со стороны органов правопорядка и предотвращение их экстрадиции в США».

US authorities have arrested Geovanny Daniel Fuentes Ramires on drug/weapons charges. Starting in 2009, he allegedly had a cocaine lab in NW Cortés dept. that produced 100s of kilos/month, reported directly to Tony Hernández, & bribed police/high-ranking politicians in #Honduras. https://t.co/maOhebuSpn