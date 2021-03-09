Президент Гондураса оказался замешан в деле о наркоторговле

Нью-Йорк, 9 марта. Судебный процесс по делу о наркоторговле, в котором фигурирует президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, начался в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание TeleSur.

#Honduras | The New York Southern District Court began a trial against Geovanny Fuentes who faces drug trafficking charges. The case also involves President Juan Orlando Hernandez and other high-ranking officials.https://t.co/E3saQRvNip — teleSUR English (@telesurenglish) March 8, 2021

Подозреваемый в причастности к наркоторговле уроженец Гондураса Хеованни Фуэнтес Рамирес 8 марта предстал перед федеральным судом штата Нью-Йорк. Согласно версии следствия, президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, помогал Рамиресу осуществлять контрабанду кокаина в США.

Обвинение утверждает, что Эрнандес получал от наркокартелей взятки в крупных размерах. Сообщается, что на судебном процессе лидер наркокартеля «Лос-Качирос» Леонель Ривера, который в настоящее время находится в тюрьме в США, «даст показания о том, что он и другие наркоторговцы платили крупные взятки президенту Эрнандесу в обмен на защиту со стороны органов правопорядка и предотвращение их экстрадиции в США».

US authorities have arrested Geovanny Daniel Fuentes Ramires on drug/weapons charges. Starting in 2009, he allegedly had a cocaine lab in NW Cortés dept. that produced 100s of kilos/month, reported directly to Tony Hernández, & bribed police/high-ranking politicians in #Honduras. https://t.co/maOhebuSpn — Parker James Asmann (@PJAsmann) March 3, 2020

Брат-наркоторговец

Как сообщает прокуратура, Фуэнтес, который был арестован 1 марта 2020 года в Майями, выплатил «десятки тысяч долларов» в качестве взяток Эрнандесу, когда тот был еще председателем Конгресса и кандидатом в президенты. Нынешний президент помогал наркокартелям при посредничестве своего младшего брата Хуана Антонио («Тони») Эрнандеса, сообщается в документации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

В Нью-Йорке в октябре 2019 года 42-летний Тони Эрнандес был признан виновным в причастности к незаконной торговле наркотиками в особо крупных масштабах. Судебный приговор по его делу, который откладывали несколько раз, будет вынесен 23 марта. Есть вероятность, что брата президента Гондураса приговорят к максимальному наказанию в виде пожизненного заключения.

#NarcoPolítica| Políticos hondureños serán mencionados en en el juicio de Geovanny Fuentes.

Entre los mencionados se encuentran.

•Ricardo Álvarez

•Yani Benjamín Rosenthal

•Yankel Rosenthal

•Marvin Ponce

•Reynaldo Ekonomo

•Tony Hernandez pic.twitter.com/4AKX1LpEzZ — Honduras Contra Los Corruptos (@HNContraCorrupt) March 9, 2021

Фуэнтес рассказал следователям, что на встрече с ним президент Эрнандес заявил, что «хочет сделать так, чтобы Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) думало, что правительство Гондураса борется с наркоторговлей, а на самом деле он предотвратит экстрадицию наркоторговцев и поспособствует контрабанде запрещенных средств в США».

Во время судебного процесса против Тони Эрнандеса один из свидетелей сообщил, что в 2013 году бывший глава наркокартеля Синалоа Хоакин Гусман передал один миллион долларов обвиняемому для президентской кампании его брата Хуана Орландо.

Tras el juicio de Fabio Lobo por narcotráfico, de los sobrinos de Maduro, del Chapo Guzmán, de Tony Hernández, aquí vamos con el de otro hondureño, Geovanny Fuentes. Un caso que salpica al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández #afp pic.twitter.com/v8YfvTLWX3 — Laura Bonilla (@LauraBonillaCal) March 8, 2021

2 марта в Гондурасе группа вооруженных людей совершила покушение на адвоката Тони Эрнандеса Мельвина Бонилью.

Президент отвергает обвинения

Судебные слушания может иметь серьезные последствия для президента Гондураса, которого американская прокуратура прямо называет соучастником Фуэнтеса. Однако на данный момент Эрнандесу не было предъявлено какого-либо обвинения. Сам президент неоднократно отвергал эти утверждения.

Глава государства заявил в Twitter, что свидетели обвинения дают ложные показания против него, чтобы «отомстить за его борьбу с наркоторговлей», а также уменьшить свои сроки.

«Новости будут правдивыми только тогда, когда в репортажах о «Лос-Качирос» и других наркокартелях перестанут игнорировать очевидные вещи: многие сотрудники прокуратуры полагаются на ложные показания наркоторговцев, которые пытаются отомстить мне, сократить срок наказания и получить другие выгоды», — заявил президент Гондураса.

1/6 Lo que sería noticia de verdad es si los reportajes sobre los Cachiros y los demás dejarán de ignorar el hecho evidente:

que muchos titulares se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) March 8, 2021

Бывший лидер картеля «Лос-Качирос» Леонель Ривера давал показания не только против Тони Эрнандеса, но и против сына бывшего президента Гондураса Порфирио Лобо.

«Я продолжу поддерживать международное сотрудничество в борьбе с наркоторговлей до последнего дня своего президентского срока, 27 января 2022 года. Но если вдруг наркоторговцы с помощью волшебного ключа лжи заработают доверие США благодаря ложным показаниям, то международное партнерство с Гондурасом и другими странами в этом деле рухнет», — заявил Хуан Орландо Эрнандес на своей странице в Twitter.

Представители прокуратуры США сообщили, что правительство Гондураса «практически не оказало поддержки» в расследовании дела, а также не удовлетворило запросы о выдаче лиц, которые могли бы стать потенциальными свидетелями против президента.