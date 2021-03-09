«Это не может быть нормой»: эксперт призвал власти оценить задержание Резника в ходе наркорейда

Ситуация с задержанием депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника в ходе наркорейда в Петербурге требует рассмотрения комиссией Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросам депутатской этики. Нельзя допускать, чтобы подобное поведение стало нормой для других депутатов. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Резник задержан

Как стало известно ФАН, Максима Резника задержали в ходе наркорейда в Адмиралтейском районе города. По адресу Набережная канала Грибоедова, дом №144 был проведен обыск в квартире наркоторговцев. По предварительным данным, там находилась нарколаборатория.

Перед началом оперативных мероприятий на месте был задержан хозяин квартиры и покупатель запрещенных веществ. По предварительной информации, им оказался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, ранее уличенный в употреблении наркотических веществ. По данному факту правоохранителями ведется проверка.

Бегство в Чехию

В мае 2019 году Максим Резник вернулся в Петербург после своего бегства в Чехию. За границу в срочном порядке он уехал после того, как в распоряжении СМИ оказалось скандально известное видео, на котором видно, как Резник употреблял наркотические вещества.

Вероятно, петербургский депутат хотел пересидеть разгоревшийся скандал в Европе, но, как оказалось, за время его отсутствия ситуация только усугубилась. Так, в распоряжении Telegram-канала «Неалбин» появилось новое видео, где депутат снова курит, как утверждается, «очередной косяк». А журналистам ФАН и вовсе удалось купить на Avito куртку парламентария, на которой правоохранители уже обнаружили следы наркосодержащих веществ.

Чехия, куда отправлялся Максим Резник, уже давно декриминализировала ряд «легких» препаратов, среди которых и марихуана. Имея направление от врача там можно спокойно покупать травку в аптеке, а само направление всегда можно приобрести за углом аптеки у представителей местных банд, состоящих из многочисленных мигрантов.

Заметим, что депутатский статус позволяет Максиму Резнику избежать наказания. Именно поэтому петербургские политики требуют рассмотреть вопрос о лишении Резника депутатского статуса.

Этот вопрос даже рассматривался в Государственной думе. Но в тот раз он был связан с тайной встречей депутатов петербургского ЗакСа Максима Резника и Бориса Вишневского в генконсульстве Финляндии с министром иностранных дел этой страны Пеккой Хаависто. На встрече стороны обсуждали ситуацию вокруг скандально известного блогера Алексея Навального и давления на Россию. Так, Резник и Вишневский потребовали от финских политиков ужесточить антироссийские санкции и запретить въезд в Финляндию всем, кто имеет отношение к госаппарату или правоохранительным органам.

Резник дискредитирует власть

Как отметил Сергей Простаков, вероятное употребление наркотических веществ Резником — личное дело этого гражданина и его окружения. Но главная проблема заключается в том, что Максим Резник — это депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представитель интересов определенной группы избирателей в законодательном органе власти важного российского региона. И в этом случае уже нельзя относиться к ситуации равнодушно, уверен политолог.

«Резник был замечен в тесном общении с представителями западных стран, неоднократно призывал на различные акции протеста, в том числе несанкционированные. Если человек имеет слабость в виде употребления алкоголя или наркотиков, то, как известно, им гораздо легче манипулировать. Поэтому возникают естественные вопросы к Резнику и его способности адекватно представлять интересы избирателей и принимать законы, по которым они будут жить. Это наносит ущерб и репутации законодательного органа власти, который в глазах граждан может ассоциироваться с такими его депутатами, как Резник», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, ситуация требует, как минимум, рассмотрения комиссией Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросам депутатской этики. В противном случае подобное поведение может стать нормой для других народных избранников, чего, разумеется, никак нельзя допускать.