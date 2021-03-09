Карусели и большой самовар: ФАН узнал, как будет проведена Масленица в Курске

Курск, 9 марта. По всей России, в том числе и в Курской области, началась Масленичная неделя. К празднику в регионе на Театральной площади установили необычные инсталляции, карусели, большой самовар, который вмещает в себя более 180 литров чая, и ларьки, где готовят вкусные блины.

Стало известно, что праздничные мероприятия будут проходить с 9 по 14 марта — в будние с 17:00-20:00, а в выходные с 13:00-20:00. В течение этой недели для курян выступят различные фольклорные коллективы, скоморохи, сказочные и персонажи музыканты.

Однако, как отмечает пресс-служба города Курска, все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и рекомендаций, таких как соблюдение дистанции и ношение медицинских масок.

Ранее ФАН сообщал, что большой отпечаток в истории не только Соловьиного края, но и всей России, оставили женщины-уроженки из Курской области. В этот список вошли такие выдающиеся личности, как зоолог София Переяславцева, известная своими работами в области естествознания, профессиональная революционерка Анна Аристархова своим пылким нравом и твердыми убеждениями, и многие другие.