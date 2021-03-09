Донбасс, 9 марта. Семь жилых домов на западе Донецка повреждены обстрелами ВСУ. Штаб ООС приказал подразделениям РЭБ армии Киева усилить противодействие ОБСЕ. В передовых частях украинцев множатся конфликты на почве национальной розни. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки ВСУ совершили четыре обстрела населенных пунктов Донбасса. Три атаки пришлись на ДНР. На мариупольском направлении обороны республики киевские силовики применили 120-мм минометы, на донецком — вооружения боевых машин пехоты, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Результатом утреннего обстрела Старомихайловки — западного поселка Донецка — стало повреждение сразу семи жилых домов и линии электропередач. Жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

В ЛНР под обстрел попал поселок Золотое-5. При обстрелах украинские «освободители» использовали станковые противотанковые гранатометы.

Штаб ООС активизирует армейские подразделения РЭБ

Киев продолжает наращивать число вооружений у линии соприкосновения. Это не остается незамеченным от наблюдателей ОБСЕ, которые практически ежедневно в своих отчетах сообщают о новых перебросках боевой техники ВСУ в Донбасс.

Как сообщает разведка ДНР, командующий ООС Владимир Кравченко приказал установить и наказать виновных представителей подразделений радиоэлектронной борьбы ВСУ, ответственных за противодействие иностранным беспилотникам. При этом Кравченко поставил задачу подчиненным усилить работу по подавлению каналов управления БЛА международных наблюдателей для минимизации эффективности их работы по фиксации нарушений ВСУ.

Разведка дончан докладывает об активизации 20-го и 305-го отдельных батальонов РЭБ в районах дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады армии Киева — в Опытном, Романовке, Константиновке и Степановке.

Кроме средств подавления навигации и сигналов управления беспилотниками, для которого задействованы станции помех «Буковель-АД», в районах развернуты расчеты зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» для физического уничтожения беспилотников миссии. Командование украинской армии стимулирует военнослужащих эффективнее противодействовать мониторингу ОБСЕ, обещая премии в 20 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей).

«Сильнейшую армию континента» раздирают конфликты

Военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые являются выходцами из восточных областей Украины, заступились за жителя города Попасная Луганской области, подвергшегося издевательствам со стороны киевских силовиков из Львовской области, сообщает управление Народной милиции ЛНР. Националисты угрозами принуждали гражданского мужчину петь гимн Украины и говорить на украинском языке.

Как это ни странно, но на помощь человеку пришли военнослужащие той же бригады, которые не разделяют русофобских взглядов. Результатом конфликта стали тяжелые травмы, с которыми обидчики мирного жителя были доставлены в ближайший госпиталь. В Народной милиции ЛНР добавили, что такие инциденты не редкость в передовых частях украинской армии и являются следствием отсутствия контроля личного состава со стороны командования.