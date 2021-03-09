Премьер-министр Ливии выступил перед парламентом на заседании в Сирте

Сирт, 9 марта. Второй этап заседания Палаты представителей проходит в Ливии. Политики обсуждают предоставление вотума доверия временному Правительству национального единства.

Накануне, 8 марта, прошел первый день совещания. Однако окончательное заседание по утверждению состава переходного органа власти решили перенести.

В рамках второго заседания выступил премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба. Корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий передали слова политика. Он заявил, что готов стабилизировать ситуацию в стране и выслушать любую критику в свой адрес.

«Что касается встреч, все пожелания будут рассмотрены и отмечены. Могу обсудить любой вопрос и мнение в этой сессии. Это наш народ. То, что мы делаем, входит в число высоких целей, которых мы должны достичь независимо от разногласий», — сказал глава правительства.

Дабиба отметил, что, несмотря на кризис в Ливии, заседание в Сирте — это предвестник окончания раскола и начала мирной жизни. Премьер-министр утверждает, что сейчас предпринимаются постепенные шаги для обеспечения полной безопасности на единых выборах 24 декабря 2021 года. По его мнению, новое правительство покажет качественно другой уровень управления государством.

«Я не буду держаться за министров, которых подозревают в коррупции. Наемники и иностранные силы — это кинжал в спину каждого ливийца, и нужно приложить усилия, чтобы избавиться от них, а в этом вопросе необходима работа и мудрость», — считает политик.

Несколько дней назад, 6 марта, Абд аль-Хамид Дабиба представил предварительный состав правительства страны. Он заявил, что в него войдут 26 ведомств и шесть министров без портфелей. Несколько ведомств будут возглавлять женщины.

Абд аль-Хамида Дабибу выбрали в качестве премьер-министра североафриканского государства после голосования в Женеве. Его избрание поддержал председатель Палаты представителей Агила Салех и лидеры мировых держав.