Стало известно, почему депутата Резника отпустили после задержания в нарколаборатории

Санкт-Петербург, 9 марта. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, который был задержан в ходе антинаркотического рейда, отпущен. Об этом рассказывают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Петербурга. Это связано с тем, что у Резника есть депутатская неприкосновенность.

ФАН ранее сообщал, что депутат, которого неоднократно подозревали в употреблении наркотиков, задержан в нарколаборатории, обнаруженной оперативниками в квартире на набережной канала Грибоедова.

Сообщается, что полиция нагрянула с проверкой в частную квартиру, которая одновременно является художественной мастерской. По предварительным данным, в этой квартире занимались производством, фасовкой и продажей наркотических веществ. Среди лиц, находившихся в тот момент в квартире, оказался и Максим Резник, сообщил высокопоставленный собеседник в правоохранительных органах Петербурга.

В квартире также находились родственники жены депутата, которые, предположительно, имеют отношение к деятельности нарколаборатории. Резника вскоре отпустили, поскольку у него имеется депутатская неприкосновенность, не позволяющая его задержать без соответствующей санкции петербургских законодателей. В отношении других задержанных в квартире лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ФАН также сообщил подробности задержания Максима Резника.