Песков предложил активизировать международную дипломатию из-за COVID-паспортов

Москва, 9 марта. Активизировать международную дипломатию необходимо на фоне обсуждений вопроса о введении COVID-паспортов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ряд государств работает над сертификатами по COVID-19 для туристов. Пока нет окончательного понимания того, насколько паспорта будут взаимопризнаваемыми, что является поводом для активизации «ковидной дипломатии», заявил Песков. Он также отметил, что ему ничего не известно о введении соответствующего документа в России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала не торопиться с внедрением иммунных паспортов для путешественников. Этот вопрос вызывает множество споров, поскольку еще нет единства по поводу содержания, формы и срока действия документа, рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.