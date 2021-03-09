Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Москва, 9 марта. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне.

О подписании соответствующего документа сообщили представители управления Национального космического агентства КНР.

Ранее СМИ сообщали, что Пекин и Москва изучают возможность взаимодействия при создании базы на спутнике Земли в рамках двухсторонней контактной группы. Основу будущей базы заложат на посадочных аппаратах, которые Россия и Китай направят на Луну в ближайшие годы. Создание станций уже включено в российскую Федеральную космическую программу сроком до 2025 года.

Ранее глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны, комментируя сообщения прессы о возможности защиты лунных баз NASA на Луне Пентагоном, как указало издание RT.

В феврале Федеральное агентство новостей сообщило, что китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал первое фото Марса. Снимок был сделан с расстояния двух миллионов километров.