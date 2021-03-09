Вассерман рассказал, что готовит Байден для Украины и Донбасса

Москва, 9 марта. Обострение ситуации в Донбассе является результатом избрания Джо Байдена президентом США. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, к власти в США пришла группировка глобализаторов, которая добивается «подавление всякого разнообразия». При этом в США уверены, что Россия не соответствует данной концепции, так как команда Байдена считает русскую цивилизацию своим «главным врагом», который подлежит уничтожению.

«И одно из средств этого уничтожения — провоцирование войны внутри русского большинства граждан Украины и попытки превратить это большинство в нечто антирусское. И обострение на Донбассе — неизбежное и заранее спрогнозированное специалистами следствие назначения Байдена президентом США», — пояснил он.

Стоит отметить, что в последнее время украинская сторона значительно усилила количество обстрелов в Донбассе. Так, 4 марта украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка. В ходе обстрела ВСУ применили реактивные системы залпового огня «Град-П». Позднее управление Народной милиции ДНР разрешило силам республики вести упреждающий огонь для подавления и уничтожения огневых точек украинской армии, передает RT.