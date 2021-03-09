Выступление Тодоренко на гала-шоу «Ледниковый период» обернулось падением

Москва, 9 марта. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко показала поклонникам в Instagram видео своего падения на льду во время гала-концерта, приуроченного к 8 Марта.

Супруга певца Влада Топалова была одной из фавориток шоу. В паре с фигуристом Романом Костомаровым она заняла почетное третье место. Накануне Регина снова вернулась на лед, показав трогательный номер. К сожалению, не обошлось без инцидента — во время выступления блогер упала и сильно ударилась.

«Выбитые зубы? Окровавленный подбородок! Колени сбила? Вот с такими словами меня встречали после этого проката», — написала она в соцсетях.

По словам Тодоренко, с ней произошло такое впервые. Она поначалу расстроилась, а потом прислушалась к более опытным коллегам, которые назвали это происшествие «боевым крещением». Телеведущая добавила, что получила травму бедра. Поклонники поддержали Регину, они считают ее очень сильной и храброй девушкой.

«Это очень больно, но вы боец, не каждый человек встал бы и продолжил кататься», — похвалила ее подписчица. «Встала, докатала программу, просто вау! Очень храбрая», — отметила другая фанатка.

После «Ледникового периода» Регина Тодоренко позволила себе немного расслабиться. Она отдыхала на Бали вместе с супругом Владом Топаловым и сыном Михаилом.