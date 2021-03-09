Редкий снимок свекрови Виктории Лопыревой появился в Сети

Москва, 9 марта. Муж модели Виктории Лопыревой Игорь Булатов опубликовал редкую фотографию с главными женщинами своей жизни — женой и матерью.

Бывший предприниматель, а ныне госслужащий поздравил прекрасных дам с Международным женским днем.

«Наши мамы, жены, сестры, дочери, бабушки! Без них все неполноценно», — написал он в социальной сети Instagram.

На появившемся снимке свекровь и супруг Лопыревой выглядят поразительно похожими друга на друга. Подписчики тут же присоединись к поздравлениям и поблагодарили Булатова за столь личную фотографию.

Лопырева вышла замуж за Булатова в 2019 году. Тогда же и родила сына, которому решили дать имя Марк Лионель. В День святого Валентина и 23 Февраля модель порадовала фанатов, показав несколько кадров с мужем и ребенком из личного архива. С супругом она видится не так часто, поскольку немало времени проводит в Дубае.

Однако в этом году Лопырева, по всей видимости, переберется в Москву. Еще в конце прошлого года она рассказала подписчикам о полученной должности в Ассоциации менеджеров России.