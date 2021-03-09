В России предлагают выдавать малоимущим сертификаты на товары



Санкт-Петербург, 9 марта. Как можно возродить российское производство и обеспечить граждан необходимыми товарами, рассказал член президиума «Опоры России» Юрий Савелов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Для возрождения российского производства Правительство России может просто раздать людям деньги. Речь о пенсионерах, малоимущих и многодетных семьях. Но есть одно условие — полученные деньги должны быть потрачены на товары российского производства. Это несложно», — сообщил Юрий Савелов.

Эксперт провел аналогию с сетью розничных магазинов СССР «Березка», где иностранные товары выдавались в обмен на сертификат.

«За второго ребенка дают 400 тысяч рублей. Но использовать и тратить эти деньги можно только на определенные направления. Почему тогда нельзя получить дотацию от правительства и использовать эти деньги на товары, которые производит Россия?» — высказался специалист.

Он также отметил, что программа «Честный знак» позволит сертифицировать все российские товары к 2024 году. За неправильной сертификацией будут следовать строгие наказания вплоть до конфискации и уголовной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что определенной категории россиян предложили выдать продуктовые карточки.