Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определил состав на финальный этап КМ

Стокгольм, 9 марта. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объявил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Швеции.

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов полетит на заключительный этап КМ в Энгадине. Об этом рассказал Юрий Бородавко. По словам тренера, в состав мужской команды также вошли Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин и Ларьков.

Бородавко сообщил, что Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина и Жамбалова представят Россию в женских соревнованиях. В программе финального этапа КМ значатся классический масс-старт на десять километров у женщин и на 15 километров у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 километров соответственно.