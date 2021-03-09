Резиденты территории опережающего развития в Дагестане могут лишиться своего статуса

Махачкала, 9 марта. Власти Дагестана расторгли соглашения с семью резидентами на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Каспийск», сообщили ФАН в региональном Минэкономразвития. Из реестра могут быть исключены еще 15 резидентов.

В ведомстве отметили, что на ТОСЭР работают 23 предприятия, которыми инвестировано более 500 миллионов рублей и создано 250 рабочих мест. При этом в Каспийске реализован только один проект, еще три находятся на стадии реализации.

В министерстве объяснили, что после получения статуса резидента ТОСЭР то или иное предприятие должно выполнить ряд минимальных требований. В условиях, когда резидент не ведет никакой деятельности, власти разрывают заключенное с ним соглашение.

«В настоящее время с семью резидентами ТОСЭР «Каспийск» расторгнуты соглашения об осуществлении деятельности по причине невыполнения минимальных обязательств и отказа резидентов от осуществления деятельности на территории. С 15 резидентами проводится работа по обоснованию возможности дальнейшей реализации проектов. В случае невозможности обоснования инициаторы проектов будут также исключены из реестра резидентов», — отметили в Минэкономразвития Дагестана.

Там уточнили, что резидент в течение года должен вложить в проект не менее пяти миллионов рублей и создать минимум 20 новых рабочих мест. Эти условия смогли выполнить лишь некоторые резиденты ТОСЭР.

В министерстве пояснили, что это связано трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции. Большинство резидентов в Каспийске были зарегистрированы в начале прошлого года, и эпидемия существенно повлияла на их работу.

«Из 23 резидентов ТОСЭР «Каспийск» 18 получили статус резидента в первом квартале 2020 года. Они столкнулись с серьезными проблемами в начале реализации своих проектов, связанными с вводом мер по ограничению распространения инфекции. Была приостановлена деятельность в ряде сфер, произошло удорожание стоимости технологического оборудования и сырья в связи с ростом курса иностранных валют, бизнес испытывал проблемы с ввозом оборудования из-за пределов России. В связи с этим возник риск невыполнения резидентами ТОСЭР минимальных требований», — сообщили в ведомстве.

Среди других причин — отсутствие у стартапов залогового обеспечения для получения займа, а также высокие процентные ставки по кредитам. В министерстве отметили, что большинство резидентов ТОСЭР в Каспийске являются именно стартапами.

Ранее ФАН сообщал, что индустриальный парк в дагестанском поселке Тюбе производит свыше 80% от общего объема продукции всех промпарков региона. По словам врио главы республики Сергея Меликова, подавляющая часть промышленного производства в девяти особых экономических зонах Дагестана приходится на один этот индустриальный парк, остальные территории фактически не работают.