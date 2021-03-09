Россиянам рассказали о самых частых причинах «провала» техосмотра

Москва, 9 марта. Начало весны ознаменовало новую пору для российских автомобилистов — техосмотр теперь проходит по новым правилам. Не все владельцы машин оказались готовы к переменам.

Сейчас в России действует постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». По новым правилам, вступившим в силу с 1 марта, приобрести «левую» карту удаленно автолюбителям не удастся.

Согласно документу, существует целый перечень правил, ознакомление с которыми позволит водителям успешно пройти технический осмотр автомобиля. Однако список требований настолько велик, что автолюбители, как правило, его не читают и действуют на авось. Эксперты AutoNews.ru составили топ наиболее частых недостатков, которые лишают водителей желанной диагностической карты.

Чтобы ПТО не отправили автовладельца на повторную сдачу, ему следует ознакомиться хотя бы с основными недостатками, чтобы сэкономить от 800 до 1500 рублей, в зависимости от региональных ставок.

Это не единственные изменения законодательства, касающиеся автовладельцев. Ранее ФАН сообщал о вступлении в силу новых правил тюнинга автомобилей с 1 февраля.