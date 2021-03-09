Количество обстрелов ВСУ в Донбассе вернулось к уровню 2015 года

Донецк, 9 марта. Количество обстрелов республик Донбасса со стороны украинской армии вернулось к уровню 2015 года. Об этом заявила представитель «Союза добровольцев Донбасса» Анастасия Кузнецова.

По ее словам, украинская сторона прекратила соблюдать перемирие, которое было объявлено в июле 2020 года. Интенсивность обстрелов ВСУ находится на уровне 2015 года.

«8 марта отметили обстрелом южного направления, были минометные попадания в жилые районы Донецка. Несколько дней назад обстрел из «тяжелого» велся больше часа. Я насчитала 30 «прилетов», но потом сбилась со счета. Писали, что стреляли только из минометов, но, по слухам, была и ствольная артиллерия», — пояснила Кузнецова.

По словам главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, ситуация в Донбассе ухудшается с каждым днем. При этом июльское перемирие полностью игнорируется украинской стороной.

«Бумага, основанная на лозунгах, не может заморозить активную фазу боевых действий. Еще осенью мы говорили, что к тому пакету нужно было сразу принять дополнительные механизмы, чтобы стабилизировать ситуацию, но этого не было сделано», — пояснил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовится к масштабной наступательной операции в Донбассе. По его словам, в настоящее время украинская сторона перебрасывает наемников, диверсантов и военную технику к линии соприкосновения сторон в Донбассе. Подобные действия свидетельствуют о подготовке Киева к блицкригу, передает RT.