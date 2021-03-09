Читинский суд назначил обязательные работы подростку, прикурившему в храме

Чита, 9 марта. Мировой суд приговорил к 120 часам обязательных работ школьника, который прикурил сигарету от свечи в православном храме. Выйти на след хулигана удалось благодаря видео.

Молодого блогера признали виновным в нарушении права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах для богослужений, сообщила пресс-служба инстанции. Сам фигурант во время допроса раскаялся в содеянном.

Ролик, на котором было запечатлено правонарушение, появилось в Сети еще в июле прошлого года. После публикации юноше стали поступать угрозы от оскорбленных жителей. Вскоре злоумышленник записал второе видео, в котором попросил прощения за необдуманный поступок.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий при этом выражал готовность без разбирательств встретиться и побеседовать с учеником и его родителями.

Похожий случай ранее произошел в центре Петербурга. Там две девушки забросали снегом Вечный огонь, осквернив таким образом памятник павшим героям ВОВ, сообщал ФАН.