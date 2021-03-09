Эксперт ЦИК назвала способ защитить молодежь от уловок оппозиции

Москва, 9 марта. Получившие базовые знания по избирательному праву старшеклассники уже не поддаются на уловки оппозиции, которая пытается привлечь их в свои ряды. Об этом в интервью ФАН заявила руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме РФ Наталья Артыкаева.

«Если честно, меня как гражданина и как человека — моему сыну будет 18 лет в этом году — очень беспокоит ситуация расшатывания и спекулирования (представителями оппозиции. — Прим. ФАН) на молодежи», — призналась Артыкаева.

Глава РЦОИТ привела в пример прошедшую недавно Всероссийскую олимпиаду школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». Ее победители были награждены 3 марта.

«Только-только провела олимпиаду и могу сказать вам честно: те олимпийцы, которые прошли ее, уже знают, как устроена эта система. Один мальчик даже сказал на выступлении: «Нас уже так просто не обмануть — нас 40 тысяч, и мы теперь хорошо разбираемся в избирательном процессе», — добавила собеседница ФАН.

Наталья Артыкаева отметила, что прошедшее мероприятие стало в своем роде уникальным.

«Мы — первые, кто после распространения коронавирусной инфекции провел олимпиаду очно. Я настаивала на том, что проводить нашу олимпиаду в дистанционном формате нельзя: она рассчитана не просто на баллы — мы себе смену растим. Мы растим тех людей, которые в регионах будут знать избирательное право. А начинать нужно с детского возраста», — отметила эксперт.

Между тем сторонники мошенника Алексея Навального и представители других течений, называющих себя оппозицией, используют самые разные способы привлечения молодежи в свои ряды: от флешмоба с зажиганием фонариков на сотовых телефонах в День святого Валентина до предложений трудоустройства с минимальным опытом. Так, сторонники Навального меньше чем за две недели объявили об открытии трех вакансий: они ищут SMM-редакторов, ответственного за склад и IT-менеджера для проектной работы.

С завидной регулярностью «штаб» Навального в Москве заявляет и о необходимости оказания им финансовой поддержки. В частности, 4 марта в Telegram-канале «штаба» появился призыв перечислять деньги для оплаты штрафов за организацию несанкционированных акций в 2019 году. А уже 9 марта в новой записи деньги потребовались на поддержку предвыборной кампании Любови Соболь.