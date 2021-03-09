Фултонская речь: Альгис Микульскис о том, как Черчилль развязал холодную войну с СССР

Холодной войне исполнилось 75 лет. Как известно, точкой ее отсчета является 5 марта 1946 года, когда Уинстон Черчилль, находясь с частным визитом в США, произнес в городе Фултон свою знаменитую речь, в которой настаивал на противостоянии с СССР.

О причинах и последствиях этой речи рассказывает в своей авторской колонке специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис.

Окончание Второй мировой войны, увы, не закончилось всеобщим благоденствием. Мир, отправивший в могилу нацизм, продолжал оставаться расколотым на СССР и всех остальных, а союзники по антигитлеровской коалиции начали думать о новой войне еще до того, как в Берлине и Праге затихли последние выстрелы. Так, операция «Немыслимое» начала прорабатываться по распоряжению Уинстона Черчилля еще весной 1945 года и в своей наступательной части предусматривала «освобождение» от советских войск территории Польши. Сам Черчилль в своих послевоенных мемуарах обосновывал необходимость ее проведения следующим образом:

«Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству».

Тогда Третья мировая не началась благодаря британскому Объединенному комитету начальников штабов, пришедшему к выводу, что быстрого успеха добиться будет невозможно, а длительные военные действия против превосходящих сил в итоге приведут к поражению Британии…

Однако не таким человеком был Черчилль, чтобы пасовать перед мнением военных. Тем более что убежденным антикоммунистом и дальновидным политиком он стал не внезапно — мысли о послевоенном обустройстве мира начали посещать голову премьер-министра едва ли ни с 1 сентября 1939 года, и отказываться от них сэр Уинстон не собирался ни под каким предлогом.

5 июля 1945 года консервативная партия Британии терпит поражение на выборах. Черчилль уходит из большой политики, но не с мировой арены. Зимой он по настоянию врачей и по личному приглашению президента Гарри Трумэна отправляется в США. Речь, впоследствии буквально перевернувшая мир, вчерне была уже готова. К тому же, основные ее тезисы автор вынашивал еще с 1943 года, и их оставалось лишь окончательно отредактировать. Таким образом, к моменту приезда в городок Фултон 50 листов текста были готовы к обнародованию.

Обитатели Фултона встретили Черчилля как триумфатора. Послушать бывшего премьера Соединенного Королевства в Вестминстерский колледж собралось около 20 тысяч человек, включая президента США.

Говорил оратор о многом: о проблеме бедности и голода в мире, о целесообразности создания ООН, о необходимости создания вооруженных сил этой организации. Но не это стало главной темой его выступления.

«Мы не можем закрывать глаза на то, что свободы, которыми пользуются граждане во всей Британской империи, не действуют в значительном числе стран; некоторые из них весьма могущественны, — зачитывал Черчилль. — В этих государствах власть навязывается простым людям всепроникающими полицейскими правительствами. Власть государства осуществляется без ограничения диктаторами либо тесно сплоченными олигархиями, которые властвуют с помощью привилегированной партии и политической полиции».

Только очень недалекий человек не смог бы понять, что речь идет об СССР. Кстати, принято считать, что знаменитое словосочетание «железный занавес» впервые прозвучало именно там, в Фултоне. Однако это не так — Черчилль позаимствовал его у другого известного оратора, которого звали Йозеф Геббельс и который употребил его в своей статье для газеты «Райх», опубликованной 24 февраля 1945 года.

«По ту сторону занавеса — все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы… Это не та Европа, ради создания которой мы боролись», — продолжал британец.

Будучи изощренным политиком, Черчилль в своем выступлении сместил акценты с Британии на международные организации и союзы стран, конкретно на США. А в качестве основной идеи выдвинул тезис о том, что формированием нового мирового порядка должны заниматься исключительно англосаксы и подконтрольная им ООН. Интересно, что слова «Британия» и «Великобритания» выступающий употребил всего по разу. Зато постоянно сыпал такими терминами, как «содружество», «родственные», «мировые», «англоговорящие народы», «союзники».

Покидая Фултон, Черчилль на прощание сказал американскому президенту:

«Надеюсь, что я дал старт размышлениям, которые повлияют на ход истории».

Как же он был прав! Теперь впереди у мира лежали множество событий, которых, вероятно, могло бы не случиться без холодной войны, начавшейся в маленьком американском городке в штате Миссури. План Маршалла, Карибский кризис, едва не закончившийся обменом ядерными ударами, войны в Корее и Вьетнаме…

Характерно, что для Иосифа Сталина слова бывшего союзника не стали неожиданностью. Свою оценку речи глава СССР дал уже спустя 10 дней в интервью корреспонденту «Правды»:

«Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира».

СССР холодную войну проиграл… Не буду тут анализировать причины его распада — их слишком много. Парадокс в том, что Запад, добившись своего, войну не остановил. Она продолжается, и местами — далеко не в «холодном» варианте. Но эпоха этого противостояния началась именно тогда, 75 лет назад — 5 марта 1946 года.