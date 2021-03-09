Спасатели продолжают поиски десятой жертвы наводнения в Алжире



Шлеф, 9 марта. Порядка десяти человек погибли в Алжире после наводнения в вилаяте Эш-Шелифф на севере страны.

Затопление произошло в результате проливных дождей, которые обрушились на район в минувшую субботу, 6 марта. Последствиями природного катаклизма стали разрушенные дома и блокировка транспортного сообщения.

Стихия унесла жизни девяти человек. На данный момент спасатели ищут тело десятой жертвы. Среди погибших числится несколько детей: 11-летняя девочка, шестилетний и семилетний ребенок. Также поисковые отряды опознали пожилого мужчину и трех женщин.

За день до катастрофы в мечетях Алжира провели молитву о ливне из-за засухи в стране. Сельскохозяйственный сектор государства зависит от дождя, который необходим для выращивания зерновых культур в северных районах. Однако уровень воды в дамбах резко упал из-за сухого климата.

Проблема водоснабжения может появиться в восточном регионе Африки. Отсутствие договоренности по эксплуатации Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) негативно скажется на жизни граждан Судана и Египта.