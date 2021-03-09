Суд арестовал искромсавшего сожительницу молодого новосибирца

Новосибирск, 9 марта. Житель Новосибирска, обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней возлюбленной, на время следствия будет под арестом.

По версии регионального СУ СКР, 19-летний юноша 35 раз ударил потерпевшую ножом. Причиной расправы стал бытовой конфликт. Злоумышленник во время ссоры схватил нож, но девушка до конца не верила, что любимый человек будет ее резать.

Согласно заключению экспертов, несколько десятков ударов пришлись в область шеи. Фигурант после этого перевел себе деньги с карточки сожительницы. Напоследок он забрал ее телефон и ноутбук и сдал в ломбард, после чего выдвинулся в сторону Кемерово. По неофициальным данным, подросток мог быть наркоманом и расправился с девушкой в состоянии опьянения.

Житель Петербурга совершил убийство жены и попытался сбежать от правоохранителей, но в итоге погиб. Перед расправой он позвонил силовикам и заявил, что на квартиру напали «черные риэлторы», сообщил ФАН.