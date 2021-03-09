Установлена связь между болезнями зубов и развитием рака

Москва, 9 марта. Болезни зубов и десен могут привести к развитию онкологического заболевания, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Ученые установили связь между бактериями, размножающимися в ротовой полости при пародонтите и других заболеваниях зубов и десен, и развитием раковых опухолей. Болезни зубов и десен особенно увеличивают риск рака поджелудочной железы, отметил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Воспаленные и кровоточащие десны, шатающиеся зубы повышают риск возникновения онкологического заболевания, а также инсульта и инфаркта. Правильная гигиена полости рта обеспечивает здоровье не только зубов, но и всего организма, пояснил доктор.

Развитие рака может спровоцировать ночной график работы, считают американские ученые. Ночные смены изменяют циркадную ритмичность генов, это негативно влияет на восстановление ДНК в организме. А вот постоянное ношение бюстгальтера не приводит к раку груди, этот миф опроверг Мясников в эфире телеканала «Россия-1». При этом неважно, удобный лифчик или не очень, пояснил врач.