ВМС США подвергли стелс-эсминец USS Zumwalt суровым испытаниям

Вашингтон, 9 марта. Американские военные испытали новейший стелс-эсминец USS Zumwalt в суровых условиях, пишут зарубежные СМИ.

Тестирование корабля в бурных морских водах было завершено успешно, сообщают со ссылкой на руководство Военно-морских сил США аналитики издания Defense News, эксклюзивный перевод статьи которых приводит Федеральное агентство новостей. Проверка эксплуатационных характеристик корабля проводилась специалистами военно-морского центра. Журналисты подчеркнули, что командование ВМС Соединенных Штатов подвергает подобным испытаниям все головные корабли, чтобы выяснить их эффективность при различных погодных условиях.

Специалистам удалось успешно преодолеть на USS Zumwalt бушующие волны высотой до шести метров, уточнили представители командования ВМС США. По их словам, экипаж справился с выполнением всех задач в соответствии с обозначенными условиями тестирования корабля.

Проведенные испытания стали подтверждением слов капитана корабля, сказанные в начале прошлого года в интервью Defense News, отметили аналитики. Они напомнили, что собеседник тогда выразил уверенность в том, что необычная конструкция эсминца отлично подходит для сложных метеорологических условий, ввиду чего подобный корпус в будущем может быть использован для надводной морской техники других перспективных классов.

Эсминец уже был протестирован в суровой морской обстановке в 2019 году вблизи Аляски, напомнили журналисты. Авторы материала указали на заявление капитана Эндрю Карлсона, который отметил, что корабль справился с шестиметровыми волнами. По его словам, USS Zumwalt в плане движения сильно отличается от других кораблей. Капитан привел в пример слова сослуживцев, высказавших мнение, что эсминец гораздо лучше преодолевает неспокойное море, чем корабли, на которых они служили.

«Вам определенно нужно привыкнуть к крену, который весьма небольшой по сравнению с другими кораблями», — уточнил Карлсон.

Ранее американские эксперты назвали перспективный морской беспилотник Sea Hunter возможным спасением весьма неудачного проекта Zumwalt, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.