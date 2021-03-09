Адель обошла Рианну и Мадонну в борьбе за звание самой продаваемой певицы века

Лондон, 9 марта. Знаменитая певица Адель стала самой продаваемой исполнительницей века в Великобритании. Она возглавила чарт местной Ассоциации производителей фонограмм (BPI).

Адель, имя которой несколько раз попадало в Книгу рекордов Гиннесса, обошла в борьбе за почетное звание таких звезд, как Мадонна, Рианна, Пинк, Эми Уайнхаус и Дайдо.

Второй альбом артистки под названием «21» считается самым успешным среди тех, что создали женщины за последние 20 лет. В Британии продали свыше шести миллионов копий этого релиза, передает NME.

Адель — лауреат 15 премий «Грэмми», а песня Skyfall в ее исполнении получила награды «Оскар» и «Золотой глобус». Ее не раз включали в списки лучших артистов года, а также величайших женщин в музыкальной индустрии.

В воскресенье состоится очередная церемония вручения премии «Грэмми». Выступят на мероприятии Билли Айлиш и Тейлор Свифт.