Молодой челябинец вместе с девушкой выпали с 4-го этажа

Челябинск, 9 марта. Тело юноши найдено под окнами многоквартирного дома, его возлюбленную доставили в реанимацию. По первоначальным данным, криминал не был причиной происшествия.

Житель Челябинска скончался в результате падения с четвертого этажа многоквартирного дома, сообщает URA.RU со ссылкой на управление здравоохранения города.

По данным следствия, погибший выпал из окна вместе со своей девушкой сегодня утром. Очевидцы вызвали скорую, которая прибыла на место происшествия через семь минут после поступления сигнала.

Молодой человек умер на месте от полученных травм, а пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области сообщили, что обстоятельств, указывающих на криминальный характер инцидента, пока не выявлено.