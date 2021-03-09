Встреча дипломатов РФ и ОАЭ: как вернуть Сирию в Лигу арабских государств

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Абу-Даби, где провел встречу с коллегой из ОАЭ Абдаллой бин Заидом аль-Нахайяном. По итогам переговоров дипломаты провели совместную пресс-конференцию, сделав ряд заявлений по актуальным темам ближневосточной повестки.

???????????????? Рабочий визит С.В.Лаврова в #ОАЭ стал важной составной частью российско-эмиратского регулярного и доверительного политического диалога, позволил обстоятельно обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки дня, актуальную региональную проблематику.

???? https://t.co/rnTvTIPFLq pic.twitter.com/BOsg5CQDra — МИД России ???????? (@MID_RF) March 9, 2021

Сирия в Лиге арабских государств

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Сирийской Арабской Республики (САР) в Лигу арабских государств (ЛАГ), Нахайян отметил, что этому должна предшествовать большая совместная работа.

«Я считаю, что существует необходимость в региональном сотрудничестве и работе для возвращения САР, но это требует усилий от сирийской стороны и наших коллег в Лиге», — заявил глава МИД ОАЭ.

Участие Сирии в деятельности Лиги было приостановлено в 2011 году. Тогда члены данного международного объединения выступили против правительства Дамаска и закрыли свои диппредставительства в САР. Тем не менее часть связанных с ЛАГ организаций продолжила работать в стране, а при посредничестве России был поднят вопрос возвращения Сирии в региональный союз. Мавритания, Бахрейн и ОАЭ уже «разморозили» свои дипломатические миссии в этой стране.

«Акт Цезаря»

Оценивая ситуацию в Сирии, Абдалла бин Заид аль Нахайян подчеркнул, что находящейся на стадии восстановления стране необходима помощь других государств. Между тем, по его словам, препятствием на пути к плодотворной общей работе становятся санкции США.

«Должны быть области, которые открывают двери для совместных действий с Сирией для всех нас, и соблюдение «Акта Цезаря» делает этот путь очень трудным», — сказал Абдалла бин Заид аль-Нахайян.

«Акт Цезаря», или «Закон о защите гражданского населения Сирии №HR31» — это инициатива экс-президента США Дональда Трампа. Документ включает в себя введение жестких санкций, которые затрагивают почти все сферы экономики и жизни САР. Под ограничения могут попасть не только сирийские, но и иностранные компании, сотрудничающие с Дамаском. Вашингтон настаивает, что зарубежные фирмы не должны участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии на освобожденных от боевиков территориях.

Назад к СВПД

Также на итоговой пресс-конференции глав МИД РФ и ОАЭ было уделено внимание иранскому вопросу. В частности, речь зашла о перспективах возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу Тегерана.

Глава российской дипломатии приветствовал инициативу Вашингтона возобновить переговоры по этому вопросу с иранской стороной. Сергей Лавров подчеркнул, что в настоящее время все больше стран выступают в поддержку дипломатии и поиска компромисса по ядерной сделке.

«Мы приветствуем решение администрации Джо Байдена вернуться в СВПД. Оно, правда, еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать», — заявил Лавров.

При этом глава российского МИД отметил позицию Москвы, согласно которой соглашение об ограничении ядерной программы Ирана следует восстановить на прежних условиях. Несмотря на то, что новые инициативы могут быть очень важны, первоочередным является выполнения условий сделки всеми подписавшими договор сторонами.

«Для того, чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринимать иранцы и США», — сказал министр иностранных дел РФ.

В 2018 году по инициативе Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели новые антииранские санкции вразрез с условиями соглашения. В ответ на это Тегеран возобновил обогащение урана до уровня, при котором вещество становится пригодным в создании ядерного оружия.

После прихода к власти американский президент Джо Байден заявил о намерениях восстановить договор, однако он считает, что Иран должен первым вернуться к выполнению условий соглашения. Иранское руководство требует того же от Вашингтона. Пока инициатива к началу переговоров не привела к положительным результатам.

Встреча Сергея Лаврова с коллегой из ОАЭ стала первой в его рабочем турне по странам Ближнего Востока.

???? #ПрямойЭфир: Совместная пресс-конференция Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна ???????????????? https://t.co/9pHE7jPa5j — МИД России ???????? (@MID_RF) March 9, 2021

В среду, 10 марта, российский дипломат прибудет в Доху, где проведет встречу с представителями властей Катара: эмиром Тамимом бин Хамадом аль-Тани и главой МИД Мухаммедом бин Абдель Рахманом аль-Тани. Также в катарской столице он проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.